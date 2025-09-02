Gürbulak Gümrük Sahası'nda 11 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo 633 gram eroin ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüpheli de gözaltına alındı.

Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, tırın yakıt deposuna gizlenen 11 kilo 633 gram eroin jandarma ve gümrük ekiplerince ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda ortak çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan kontroller sırasında şüpheli bir tır durdurularak arama yapıldı. Aramada, aracın Vebasto deposuna gizlenmiş halde 11 kilo 633 gram eroin bulundu.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
