Gürbulak Gümrük Sahası'nda 11 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, tırın yakıt deposuna gizlenen 11 kilo 633 gram eroin jandarma ve gümrük ekiplerince ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda ortak çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan kontroller sırasında şüpheli bir tır durdurularak arama yapıldı. Aramada, aracın Vebasto deposuna gizlenmiş halde 11 kilo 633 gram eroin bulundu.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI