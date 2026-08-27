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Narin cinayetinde 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

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Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin ’faili meçhul’ kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi.

Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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