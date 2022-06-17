Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü defa çıkan yangında büyük hasar yaşanırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü defa çıkan yangında büyük hasar yaşanırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.

İlçenin Yazır mahallesinde Fadime Sarıkaya'ya ait evde 2 ayda üçüncü yangın çıktı. Jandarma üçüncü yangının çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Komşuların ifadelerinden yola çıkan Günyüzü İlçe Jandarma ekipleri, N.G.'yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü ama ev kullanılamaz hale geldi. Eski yangınlardan kalan hasarları onarmak için alınan malzemeler de son yangında kül oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Günyüzü 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title