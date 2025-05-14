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Güngören'de Zabıtalara Lüks Araçla Saldırı: 'Bu Milletvekili Aracı'

Güngören'de Zabıtalara Lüks Araçla Saldırı: 'Bu Milletvekili Aracı'
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Güngören'de bir sürücü, zabıta ekipleriyle tartışarak lüks otomobiliyle onların üzerine sürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hakkında şikayette bulunuldu. Araç, herhangi bir milletvekiliyle ilişkilendirilmedi.

Güngören'de "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobili süren şahıs kameraya yansıdı. Zabıta memurları, şahıstan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay 10 Mayıs tarihinde Güngören Posta Caddesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bu sırada Porsche marka lüks aracıyla kapalı yoldan geçmeye çalışan bir şahıs, zabıta memurlarıyla tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta memurlarını tehdit etti. Yoldan geçemeyince sinirlenerek aracına binen sürücü, zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobilini sürdü. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracın plakasını alan zabıta ekipleri, sürücüden şikayetçi oldu. Yapılan incelemede aracın herhangi bir milletvekili üzerine kaydının olmadığı anlaşıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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