Güngören'de Okul İnşaatında Yangın: 7 Konteyner Kül Oldu

Güngören'de, bir okul inşaatında çıkan yangında 7 konteyner kül oldu.

Güngören Güven Mahallesi Okul Sokak'ta saat 16.00 sıralarında 6 katlı inşaat halindeki okulda kaynak çalışmalarından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek inşaat alanında bulunan konteynerlere sıçradı. 7 konteyner, alevler sonucu patlayarak kül oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürdü. Yaşanan durum, çevrede korku ve paniğe sebep oldu. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"7-8 metre yüksekliğinde alevlerle yangın devam etti"

Büyük bir gürültüyle yangının çıktığını söyleyen mahalle sakini Aytekin Yenidoğan, "Büyük bir gürültüyle ve duman kokusuyla yukarı çıktığımda yangının başladığını gördüm. Yaklaşık 10-15 dakika patlamalarla beraber 7-8 metre yüksekliğinde alevlerle yangın devam etti. İtfaiyeyi, polisi aradım, 112'yi yönlendirdi ve itfaiye geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı