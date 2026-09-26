Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Çatı katının alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı