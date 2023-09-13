GÜNGÖREN'de Kadın Cinayeti Davasında Mahkeme Keşif Kararı Verdi

GÜNGÖREN'de 55 yaşındaki Sadet Fidan'ın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili açılan davada mahkeme keşif kararı verdi. Sanık Hüseyin Polat, suçsuz olduğunu iddia etti.

GÜNGÖREN'de 55 yaşındaki Sadet Fidan'ın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili açılan davada mahkeme keşif kararı verdi.

Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sadet Fidan'ın kız kardeşi Dilek Fidan, tutuklu sanık Hüseyin Polat ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık Hüseyin Polat, 'Rabbim şahittir eşine zarar verecek bir insan değilim. Bilirkişilere sorulsun, ölüm sebebinin düşme olduğunun tespit edilmesini istiyorum. Gerçek ortaya çıkacaktır. O civarda kamera, MOBESE muhakkak vardı onlara bakılmasını istiyorum. Suçsuz olduğumu rabbim de biliyor" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti 13 Kasım günü olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede adet Fidan ile şüpheli Hüseyin Polat'ın, 2019 yılında boşandıkları belirtildi. Sadet Fidan'ın geçen yıl 30 Mart'ta eski eşinin internette müstehcen videolar gördüğü, bu kişiyi kendisine benzettiğini söyleyerek 'senin gırtlağını keseceğim, geberteceğim' şeklinde tehditler aldığı için şikayetçi olduğuna yer verildi. Aralarında bu meseleden dolayı husumet başladığının anlatıldığı iddianamede olay günü sadet Fidan'ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde şüpheli ile oğlu Oğuzhan Polat arasında 'annemi sen öldürdün' şeklinde kavganın yaşandığı belirtildi.

İddianamede şüphelinin, maktulü bulunduğu dairenin arka penceresinden iteklemek suretiyle aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanması istendi.