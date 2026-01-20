Haberler

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası ailesini tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Güngören'de Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aileyi tehdit edenlere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

