Güngören'de Gazeteciye Saldırı: 2 Gözaltı

Güngören'de Gazeteciye Saldırı: 2 Gözaltı
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Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında olayı haberleştirmek isteyen gazeteciye saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştirmek isteyen gazeteciye saldıran şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine ise iş yeri sahibinin kardeşi olan T.A. (39) ve birlikte hareket ettiği E.Ö.G. (29) isimli şahıslar saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan bir gazeteci boynundan ve kolundan yaralandı. Gazetecinin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İş yeri sahibinin kardeşi olan T.A.'nın 'tehdit' ile 'hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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