Güney Kore ordusunun İHA'sı eğitimde Gimpo'da parka düştü, can kaybı yaşanmadı

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Güney Kore ordusuna ait bir insansız hava aracı eğitim sırasında Gimpo şehrindeki bir parka düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Gimpo şehrindeki bir parka orduya ait insansız hava aracı (İHA) düştü. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, eğitim sırasında meydana gelen kazanın iletişim arızasından kaynaklandığının değerlendirildiği ifade edildi. Yere çakılan İHA'nın enkazının olay yerinden kaldırıldığı aktarıldı. Güney Kore Ordu Sözcüsü Yüzbaşı Bae Seok-jin kazanın herhangi bir sivil hasara yol açmadığını vurgulayarak, "İHA'nın kendisinde meydana gelen hasar dışında herhangi bir can kaybı veya sivillere yönelik zarar bildirilmedi" dedi. Kazayı Kuzey Kore ile ilişkilendiren spekülatif söylentilere itimat edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bae, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı