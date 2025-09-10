Haberler

Güney Kore'deki Askeri Tatbikatta Patlama: 8 Yaralı

Güncelleme:
Güney Kore'nin Paju kentindeki bir askeri üste yapılan tatbikatta eğitim mühimmatının patlaması sonucunda 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, Paju kentindeki bir askeri üste yerel saatle 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Topçu birliklerinin yaptığı tatbikat sırasında gerçekleşen patlamada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmadığı öğrenilirken, patlamanın bir eğitim mühimmatının infilak etmesi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Yaşanan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
