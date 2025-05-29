Güney Kore'de Askeri Uçak Düştü, 4 Personel Kayboldu

Güney Kore'de Askeri Uçak Düştü, 4 Personel Kayboldu
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Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne ait bir P-3 devriye uçağı, Pohang'daki askeri hava üssünden kalkış yaptıktan 7 dakika sonra düştü. Uçakta bulunan 4 personelin akıbeti için çalışmalar devam ediyor.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye uçağı askeri üsten havalandıktan 7 dakika sonra yere çakıldı. Yetkililer uçakta 4 kişinin bulunduğunu ve akıbetlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 4 personelin bulunduğu P-3 modeli devriye uçağının yerel saatle 13.43'te eğitim uçuşu için Pohang'daki askeri hava üssünden kalkış yaptığı belirtildi. Uçağın kalkıştan 7 dakika sonra yakın bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü ifade edildi. Uçak düştükten bölgeden duman yükseldiği kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sivil can kaybı olmadığı, uçakta bulunan 4 askeri personelin durumuna ve kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü duyuruldu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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