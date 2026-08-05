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Güney Kore'de sıcak hava can kaybını artırdı

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Güney Kore’de mayıs ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore'de mayıs ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Dünya genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları, özellikle yaz aylarında sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Asya ülkesi Güney Kore'de de etkili olan sıcak hava dalgası, can kayıplarının artmasına neden oldu. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre, mayıs ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 441 kişi acil servislere başvurdu

Açıklamada, mayıs ayının ortasından bu yana ülke genelinde 2 bin 441 kişinin aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu aktarıldı. Bu yıl bildirilen vakalar arasında aşırı sıcaklara bağlı halsizlik ve sıvı kaybının yüzde 61,7 ile ilk sırada yer aldığı belirtilirken, bunu yüzde 16,8 ile sıcak çarpmasının ve yüzde 11,5 ile sıcak nedeniyle oluşan kas kramplarının takip ettiği kaydedildi.

Devlet Meteoroloji Kurumu, gün içinde başkent Seul çevresi için yeni yüksek seviyeli sıcak hava uyarıları yayımladı. Bölgenin yüzde 43'ü en yüksek alarm seviyesine alındı. Kuruma göre; Seul'de sıcaklıkların perşembe günü 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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