Güney Carolina'da Yıldırım Trafoda Patlamaya Neden Oldu

Güncelleme:
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir trafoya düşen yıldırım sonrası meydana gelen patlama, bir polis aracının kamerasına yansıdı. Patlama, elektrik hatlarının devrilmesine ve birçok yerleşim yerinin elektriksiz kalmasına yol açtı.

ABD'de yıldırımın isabet ettiği trafoda meydana gelen patlama, araç kamerasına yansıdı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Mount Pleasant'ta bir trafoya yıldırım düştü. Patlayan trafodan alev ve kıvılcım yükselirken, o anlar bir polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı. Yıldırım düşmesinin ardından elektrik hatları devrildi, birçok yerleşim yeri elektriksiz kaldı, yollarda trafik oluştu. Polis, herhangi bir yaralanma olmadığını, elektrik şirketinin hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiğin aktardı. - GÜNEY CAROLINA

