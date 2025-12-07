Haberler

Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Güncelleme:
Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, İsrailli aktörlerin Filistinlilere tanınan 90 günlük vize muafiyetini sistematik bir şekilde suistimal ettiğini belirterek, vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Schreiber, söz konusu suistimalin Filistinlilerin güvenli seyahatini tehdit ettiğini vurguladı.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, geçtiğimiz ay geçerli belgeleri olmadan özel bir uçakla ülkeye giriş yapan 153 Filistinliye ilişkin soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Schreiber, ulusal istihbarat birimlerinin yürüttüğü soruşturmalar ve sunduğu tavsiyeler doğrultusunda, İsrailli aktörlerin Gazze Şeridi sakinlerinin 'gönüllü göçü' çabaları kapsamında Güney Afrika'nın Filistinlilere tanıdığı 90 günlük vize muafiyetini kasıtlı ve sistematik biçimde suistimal ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Schreiber uçuşların yolcular tarafından değil, aracı kişiler tarafından organize edildiğini belirtti. Bakan, birçok yolcunun Güney Afrika'ya tek yönlü bilet taşıdığını ve bagaj getirmediklerini, yanlarında yalnızca dolar kuru ile temel ihtiyaç malzemeleri bulundurduklarının altını çizdi. Schreiber, birçok yolcunun çıkış teyidinin ve konaklama bilgilerinin de bulunmadığını hatırlattı. Tüm bulguların birlikte değerlendirildiğinde, muafiyetin amacına uygun olmayan gerekçelerle dış aktörler tarafından açık biçimde suistimal edildiğini gösterdiğini söyleyen Bakan, organizatörlerin yolcuları ülkeye varışlarında çaresiz bırakmak niyetinde olduğunu belirterek, yaşananların "yolcuların bizzat istismar edilmesi" anlamına geldiğini ifade etti.

Vize muafiyeti uygulaması kaldırıldı

Schreiber, daha fazla Filistinlinin mağdur olmaması için söz konusu vize muafiyetinin kaldırılmasına karar verildiğini açıklayarak, "Muafiyet uygulamasını geri çekmek, gelecekte benzeri durumların yaşanmasını engellemenin en etkili yolu olmanın yanı sıra gerçekten ziyaret için ülkemize gelen Filistinlilerin istismar edilmeden güvenli seyahat etmesini sağlayacaktır" dedi.

14 Kasım tarihinde 153 Filistinli yolcu, özel olarak kiralanan bir uçakla Kenya aktarmasıyla Güney Afrika'nın OR Tambo Uluslararası Havalimanı'na gelmişti. Güney Afrika Sınır Yönetimi, Filistinlilerin pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmadığını, dönüş biletleri ve konaklama adresi bilgisi ibraz edilemediğini bildirmişti. Yetkililer, Filistinlileri 12 saate yakın uçakta bekletmişti. Yapılan sorgulamanın ardından Filistinlilerden 130'una 90 günlük standart vize muafiyetiyle ülkeye giriş izni verilirken, 23'ü başka noktalara yönlendirilmişti. Gazze Şeridi'nden yola çıktıkları bildirilen Filistinlilerin gidecekleri yeri bilmeden seyahat ettiği açıklanmıştı. - PRETORIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
