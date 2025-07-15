Gündoğmuş'ta hafif ticari araç şarampole uçtu: Sürücü yaralı

Gündoğmuş'ta hafif ticari araç şarampole uçtu: Sürücü yaralı
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metreden şarampole uçtu. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gündoğmuş İlçesi Karadere Mahallesi yol kavşağında hafif ticari araç 5 metrelik şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Karadere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Manavgat'tan Gündoğmuş istikametine seyir halindeki Süleyman E. U.'un kullandığı 65 BE 225 plakalı hafif ticari araç kavşak sistemine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metreden şarampole uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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