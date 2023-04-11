Gün ağardı acı tablo ortaya çıktı

Kırşehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış; sanayi sitesinde ve semt pazarı alanında hayatı olumsuz etkiledi. Günün ağarmasıyla oryaya çıkan görüntülerde yolların çöktüğü görüldü.

Kırşehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah iş yerlerine giden esnaflar, yağış sonrası oluşan su birikintileri ve bazı bölgelerde otomobillerin toprağa çökmesi ile zor durum yaşadı. Şiddetli yağışın ardından oluşan hortumla Mucur ilçesinde cami minaresi çökerken mandıralarda sac çatılar uçtu. Yağışın dinmesi sonrası Kırşehir Sanayi Sitesi esnafı sabah işyerine gitti ve acı tablo ile karşılaştı. CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin bir süre önce asfaltlama yaptığı alanların bazılarında çökmeler meydana geldi, sürücüler zor anlarını cep telefonları ile kamera kaydına aldı.

İl genelinde yağışın etkili olduğu alanlarda Kırşehir Belediyesi sorumluluk alanında da semt pazarı olarak bilinen alanı da su bastı. Su basması karşısında esnaflar kendi imkanları ile suyu dışarı attı. Bölgede bulunan esnaflar; 'pazar yerini çek pazar yerini' diye de serzenişte bulundu. - KIRŞEHİR