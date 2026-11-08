Gümüşova'da zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı, 4 araç kazaya karıştı

Gümüşova'da zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı, 4 araç kazaya karıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında kamyonun önünde aniden duran araca çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu, çarpma anları kameraya yansıdı.
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 aracın birbirine girmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kamyonun aniden duran araca çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Gümüşova rampalarında yaşanan kazada, seyir halindeki bir kamyon, önünde aniden duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazanın yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, kamyonun önündeki araca çarptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.