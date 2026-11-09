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Gümüşhane Torul'da karda mahsur kalan 7 yavru köpek 5 kilometre uzaklıktan kurtarıldı

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Gümüşhane Torul'da karda mahsur kalan 7 yavru köpek 5 kilometre uzaklıktan kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Gümüşhane Torul'da karda mahsur kalan 7 yavru köpek 5 kilometre uzaklıktan kurtarıldı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle yolların kapanması, 7 yavru köpeğin mahsur kalmasına yol açtı. Vatandaşlar arazi aracıyla yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek ulaştıkları yavru köpekleri güvenli alana ulaştırdı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, 7 yavru köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Yaylada aç kalan yavru köpekler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolun aşılmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yayla yolları ulaşıma kapandı. Yaylada mahsur kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan 7 yavru köpeğin durumunu öğrenen vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için kendi imkanlarıyla harekete geçti. Arazi aracı çağıran vatandaşlar, karla kaplı zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek yavru köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı. 7 yavru köpek mahsur kaldıkları bölgeden alınarak, güvenli alana ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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