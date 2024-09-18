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Gümüşhane-Şiran Karayolunda Tır Kazası

Gümüşhane-Şiran Karayolunda Tır Kazası
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Gümüşhane-Şiran karayolu Tersun Dağı geçidinde makarna yüklü bir tır kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanmazken, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Gümüşhane- Şiran karayolu Tersun Dağı geçidinde kontrolden çıkan makarna yüklü tır yan yattı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Trabzon'a makarna taşıyan Mehmet Ç. yönetimindeki 33 ADJ 575 plakalı tır, Kocadal köyünün Erdemler Mahallesi, Tersun Dağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün yaralanmadan atlattığı kazada, tırın römorku yan yatarak yola devrilirken makarnalar yola saçıldı.

Karayolunda ulaşım bir süre kapanırken, ekiplerin yolda temizlik yapıp tırı çekmesinin ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam Şiran Olay Kaza

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