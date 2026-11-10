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Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı

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Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı
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Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL para hareketi tespit edildi; adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi tespit edilirken mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane merkezli Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında S.Ö., A.S., O.T., M.Y. ve G.A. isimli 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Dijital materyaller ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.S. ve O.T. tutuklanırken, S.Ö., M.Y. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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