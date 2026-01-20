Gümüşhane'de kar alarmı: Vatandaşlar video çekip yardım istedi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi, etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan kar, hem ulaşımı durma noktasına getirdi hem de evlerde çökme tehlikesi yarattı. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı yardım çağrıları üzerine Vali Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

ÇATILAR RİSK ALTINDA

Kürtün ilçesi genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle bazı yollar kapanırken, evlerin çatılarında biriken kar çökme riskini beraberinde getirdi.

VATANDAŞLAR VİDEO İLE YARDIM İSTEDİ

Bölge sakinleri, çektikleri videolarla yetkililere seslenerek acil müdahale çağrısında bulundu. Çatılarda biriken karın tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, can güvenliği endişesi yaşadıklarını dile getirdi.

VALİLİK TALİMAT VERDİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye takviye iş makineleri gönderildi. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, beldenin yoğun kar aldığını belirterek belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Turgut, çalışmalara destek amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, ancak kar kalınlığı nedeniyle iş makinelerinin ilerlemekte zaman zaman zorlandığını kaydetti.