Gümüşhane'de Yağış Nedeniyle Trafik Kazası

Gümüşhane'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazası, maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkarak Gümüşhane istikametine dönmek isteyen Mustafa Okur yönetimindeki 29 AK 968 plakalı otomobile, Bayburt istikametine ilerleyen Fahri Ölmez yönetimindeki 29 AAN 854 plakalı otomobil çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpmanın etkisiyle savrulan 29 AK 968 plakalı otomobil, marketin önünde park halinde bulunan 61 FR 130 plakalı araca çarparak durabildi. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, kaldırımdan o esnada kimsenin geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti. - GÜMÜŞHANE