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Gümüşhane'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

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Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak yolun kayganlaşması gösterildi. Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Gümüşhane istikametine ilerleyen Ersin E. (24) yönetimindeki 29 AZ 206 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy köyü mevkiinde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak bariyeri aşıp yol kenarındaki şeve devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada ters dönen araçta bulunan sürücü ile Mehmet B. (24), Şevval B. (23) ve Özlem Y. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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