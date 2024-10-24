Gümüşhane'de Narkotik Ekiplerinden Velilere Uyuşturucu Eğitimi

Gümüşhane'de narkotik ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'Narko- Gençlik Bilgilendirme' faaliyetleri kapsamında çoğunluğu anne ve anne adayı olan 335 öğrenci velisine eğitim verdi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kelkit İlçesi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi ve merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi'nde çoğunluğunu anne ve anne adaylarının oluşturduğu toplam 335 öğrenci velisine çocuklarını uyuşturucudan koruma noktasında eğitim verildi. Proje kapsamındaki eğitimlerde ayrıca velilere UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında da bilgiler verildi. - GÜMÜŞHANE