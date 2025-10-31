Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şiran ve Torul ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalar sonucunda, Şiran ilçesi Yukarıkulaca köyünde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. KOM Şube ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 gram kenevir tohumu ve 10 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Bir diğer operasyonda ise KOM ekipleri, E.K. isimli şahsın Trabzon'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, Harmancık köyü mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE