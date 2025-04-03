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Gümüşhane'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Gümüşhane-Trabzon karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ters döndü ve yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gümüşhane- Trabzon karayolu Harmancık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Gümüşhane istikametine giden 55 RA 855 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü Yılmaz, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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