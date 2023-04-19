Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'de yolun kaygan olması nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ'dan Trabzon'a giden Mustafa Bekar yönetimindeki 34 CPC 409 plakalı kamyonet Kelkit- Gümüşhane istikametinde ilerlerken Kırıklı köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bekar ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Tütüncü, Coşkun Bayram, Hasan Can Hançer, Ahmet Taşkın ve Yusuf Arslan hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE