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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri ağır yaralanırken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesinin Mertekli Mahallesi yol ayrımı Kelkit-Şiran karayolunda İsmail Yeniçeri (30) yönetimindeki 06 EVL 327 plakalı otomobil Kelkit'ten Şiran istikametine ilerlerken aynı yönde ilerleyen Serhat Taştan (35) yönetimindeki 24 EL 662 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki aracın da kontrolden çıkarak takla atarak durabildiği kazada sürücü Yeniçeri ile yanındaki Osman Aydın (25) yaralanırken diğer aracın sürücüsü Taştan ise ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesine, oradan da Kelkit Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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