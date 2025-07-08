Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'ndan dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

Gümüşhane'de yayladan dönüş yolundaki ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kazıkbeli Yaylası'ndan dönüş yolundaki 34 JV 907 plakalı araç, Çamin Yaylası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü İbrahim Köse ile eşi Ayşe Köse olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan İbrahim H., eşi Saadet H., Hamdiye Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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