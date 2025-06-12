Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, tomruk yüklü bir kamyondan düşen tomruğun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi Hamza Okan Özlü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde tomruk yüklü kamyondan düşen tomruğun başına isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü Törnük Altı mevkiinde orman işçisi olduğu öğrenilen Hamza Okan Özlü, tomruk yüklü kamyondan indirilen tomruklardan birinin dengesini kaybederek düşmesi ve başına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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