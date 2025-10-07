Haberler

Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Obje Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğinde birçok obje ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, Kelkit ilçesi Öbektaş beldesinde M.A. isimli şahsın ikametinde tarihi eser niteliğinde obje bulundurduğu tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekiplerince şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 12 adet bilezik, 1 adet ikiye bölünmüş bileklik, 1 adet insan figürü, 1 adet rölyef obje, 2 adet ham taş parçası ve 1 adet kase görünümlü obje ele geçirildi.

Ele geçirilen objeler muhafaza altına alınırken, Kelkit Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

