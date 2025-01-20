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Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde bir metal kepçe, Roma dönemine ait sikke ve ham altın cevheri ele geçirildi. Şüpheli M.H. gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kepçe ele geçirildi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde üstü işlemeli metal kepçe, Roma dönemine ait sikke ve ham altın cevheri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde M.H. isimli şahsın, Şiran ilçesindeki işyerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Adli Makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri şüpheliye ait ev, işyeri, inşaat halindeki ev ve aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde metal kepçe, 1 adet Roma dönemine ait sikke, 32 gram ham altın cevheri, 5 adet cep telefonu, 38 adet 9 milimetre çapında mermi ve 1 adet 7,65 milimetre boyutunda boş kocan ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H. alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - 3.Sayfa
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