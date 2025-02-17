Gümüşhane'de Sobadan Sızan Gazdan Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 71 ve 79 yaşındaki yaşlı çift, evlerinde baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kelkit ilçesine bağlı Deredolu Beldesi Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Galip Genel (71) ve Müşkinaz Genel (79) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde eve gittiklerinde yaşlı çifti salonda baygın şekilde bulunca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE