Gümüşhane'de Park Halindeki LPG'li Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Gümüşhane'de park halindeki LPG'li otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Torul ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terminal Caddesi üzerinde park halindeki Olgun Y.'ye ait olduğu öğrenilen 29 AF 838 plakalı Tofaş marka otomobil, sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Hızla aracı saran alevlere çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - GÜMÜŞHANE