Gümüşhane'de Panelvan Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, yaklaşık 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi Süme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Bakırcıoğlu (63) idaresindeki 61 AF 284 plakalı panelvan, Süme Mahallesi'nden Özkürtün beldesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 150 metrelik şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde inşaat ustası olduğu öğrenilen sürücü Olgun Bakırcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak morga gönderildi. - GÜMÜŞHANE