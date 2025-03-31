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Gümüşhane'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kız meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu 4 kişi çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlar konuştu. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Demirciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Y. (50), Cumali Y. (20), E.Y. (17) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Abbas Ş. (46) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yüzüne muşta ile darbe alan Abbas Ş. yanında getirdiği silahla 3 kişiye kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine köye jandarma asayiş ve komando ekipleri sevk edilirken yaralılar Kürtün Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yüzünden muşta ile yaralanan Abbas Ş. ile silahla karnından vurulan Şaban Y. Trabzon'a, silahla kol ve karın bölgesinden yaralanan Cumali Y. ile yine silahtan çıkan kurşunlarla sol bacağından yaralanan E.Y. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri Demirciler köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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