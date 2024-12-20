Gümüşhane'de Kayıp Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde gece saatlerinde kaybolan 24 adet büyükbaş hayvan köyden 4 kilometre uzakta jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesi Sellidere Köyü muhtarı geçen Çarşamba gece saatlerimde Şiran İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak T.Y. isimli köy sakininin 24 adet büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları bulmak için arama başlattı. Saatler süren aramanın ardından 24 adet büyükbaş hayvan köyden 4 kilometre uzaktaki Ericek Köyü yakınlarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gece karanlığında bulunan hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - GÜMÜŞHANE