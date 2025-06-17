Gümüşhane'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane- Trabzon karayolunda bir kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yusuf A. yönetimindeki 29 DA 657 plakalı kamyonet, Torul istikametine ilerlerken Harmancık köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Yusuf A. ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynep B., Naziye Ş. ve Semra A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 44 yaşındaki Semra A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE