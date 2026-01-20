Haberler

Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'ndeki tartışma ölümle sonuçlandı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'nde iki çalışan arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'nde iki çalışan arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre, Torul İlçe Özel İdare bünyesindeki Bakımevi'nde görev yapan Dursun B. ile aynı kurumda çalışan mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bu sabah iş yerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Dursun B., Cengiz Demirci'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Dursun B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da bakımevine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Demirci'nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
