Gümüşhane'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gümüşhane'de aynı bölgede yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil köprünün korkuluklarını yıkarak dere yatağına düştü, ikinci kazada ise iki araç çarpıştı.

Gümüşhane'de aynı mevkide yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Özcan Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyir halinde olan M.E.T. (19) idaresindeki 61 DE 434 plakalı otomobil, Harşit-18 Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün korkuluklarını yıkarak yaklaşık 25 metreden dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü M.E.T. ve yolcu Hasan Ö. (54) hastaneye sevk edilirken, Hasan Ö.'nün ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazadan yaklaşık 30 dakika sonra 750 metre uzaklıktaki Hacıemin Mahallesi Hacıemin 3 Tüneli içinde ikinci kaza meydana geldi. Trabzon istikametine giden H.Y. yönetimindeki 61 ND 480 plakalı otomobil ile Gümüşhane istikametine seyir eden N.G. idaresindeki 29 AAC 162 plakalı araç tünel içinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 29 AAC 162 plakalı otomobil takla atarak durabildi. İki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan 61 ND 480 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.'nin araç içerisinde sağlık ekiplerini beklediği ve telefonla yakınlarını arayarak kazayı haber verdiği anlar kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
