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Gümüşhane'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Gümüşhane'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Gümüşhane'de görevli polis memuru Osman Özer (33), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Hamile eşi de polis olan genç memurun ölümü mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu.

Gümüşhane'de bir polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman Özer (33) dün gece saatlerinde evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç polis bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli olduğu ve eşinin de polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Osman Özer'in polis eşinin de hamile olduğu bilgisine ulaşıldı.

Genç polis memurunun vefat haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde büyük üzüntü yaşarken, Özer'in ani ölümü emniyet teşkilatını da yasa boğdu.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan da hastaneye gelerek aileye taziye dileklerinde bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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