Gümüşhane'de Espasın Cesur Müdahalesi Olası Kadın Cinayetini Engelledi

Gümüşhane'de Espasın Cesur Müdahalesi Olası Kadın Cinayetini Engelledi
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kızını rahatsız eden bir erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadını esnaf Beytullah Nas cesur müdahalesiyle kurtardı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Gümüşhane'de olası kadın cinayetini esnafın cesur müdahalesi engelledi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kızını rahatsız ettiğini söyleyerek uyardığı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadını esnaf cesur müdahalesiyle kurtardı.

Olay, dün öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.'yi rahatsız ettiği öğrenilen saldırgan H.M. ile iş yeri önünde karşılaştı. M.Y.'nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikayette bulunacağını söylemesi üzerine saldırgan belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan H.M.'nin daha önce da babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Oğlum müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti olabilirdi"

Olayla ilgili konuşan Beytullah Nas'ın babası Ali Nas, "Dün saldırıya uğrayan kadınla saldırıyı gerçekleştiren şahıs burada karşılaşıyorlar. Kadın şahsın kızını rahatsız ettiğini ve bir daha yapmaması gerektiğini aksi takdirde polise vereceğini söylüyor söylüyor. O sırada benim oğlum çapa makineleriyle uğraşıyor saldırganın elini cebine attığını görür görmez benim oğlum müdahale ediyor ve saldırganı önlüyor. O bıçak benim oğluma da saplanabilirdi ama o müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti meydana gelebilirdi. Benim oğlum zaten çocukluktan beri sporla ilgileniyor kendi halinde cesur biri" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - 3.Sayfa
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