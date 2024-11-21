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Gümüşhane'de Boru Yüklü Tır Kaza Yaptı: Sürücü Ağır Yaralı

Gümüşhane'de Boru Yüklü Tır Kaza Yaptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Gümüşhane'de İkisu-Şiran karayolunda kontrolden çıkan boru yüklü tır istinat duvarına çarptı. Tır sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de İkisu- Şiran karayolunda kontrolden çıkan boru yüklü tır istinat duvarına çarptı. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şiran'dan Torul istikametine ilerleyen İlyas Özdemir (23) yönetimindeki 77 EF 123 plakalı boru yüklü tır sabah saatlerinde Gülaçar köyü Naldöken mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kaza nedeniyle devrilen tır karayolunu ulaşıma kapatırken ağır yaralanan sürücü Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Jandarma ve Karayolları ekiplerin tırı ve yola devrilen boruları temizleme çalışmalarının ardından yol tek şeritten ulaşıma açılırken çalışmalar devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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