Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırı: Boşanma Aşamasındaki Kadın Yaralandı

Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi N.K.'yi, bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri O.K.'yi gözaltına alaırken, yaralanan N.K. ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE