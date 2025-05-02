Gümüşhane'de Ayı Mezarlığa İndi, Cenazeyi Tahrip Etti

Gümüşhane'de Ayı Mezarlığa İndi, Cenazeyi Tahrip Etti
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Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan bir ayı, mezarlığa inerek bir mezarı tahrip etti ve cenazeyi mezardan çıkardı. Olay sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelere başladı.

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayı, mezarlığa inerek bir mezarı tahrip etti ve cenazeyi mezardan çıkardı.

Gümüşhane'de ve Doğu Karadeniz'de sürekli yayla evlerine girerek zarar vermesiyle bilinen ayılar bu kez mezarlığa indi. Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında yakınlarının mezarına ziyarete giden yakınları, cenazenin mezarlığın dışında zarar görmüş halde olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri mezarlığı şeritle çevirirken daha sonra bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de cenaze ve mezarlıkta inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ayı tarafından mezarından çıkarıldığı değerlendirilen ve tahrip olduğu belirlenen cenaze savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından tekrar defnedilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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