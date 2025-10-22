Gümüşhane'de 4 Katlı Binanın 3. Katında Yangın Çıkmış Olup, Olayda Can Kaybı Yok

Gümüşhane'de 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, evin boş olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'nde Kadir Y.'ye ait olduğu öğrenilen binanın 3. katından alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de ekiplere yardım etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken daire içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, binanın 4. katında da hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE