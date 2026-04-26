Gümüşhane'de kayıp şahıs aranıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde 36 saattir kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Servet Eser (45), dün sabah saatlerinde evinin bahçesinde görüldükten sonra dağ istikametine doğru yürüyerek uzaklaştı. Geri eve dönmeyen Eser'in yakınlarının ihbarı üzerine kayıp şahsı bulmak için bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Daha önce de dört kez kaybolan ve aramalar sonucunda arazide bulunduğu öğrenilen Eser'in bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - GÜMÜŞHANE

