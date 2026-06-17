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Gümüşhane'de 15 günde 7 aranan şahıs yakalandı

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Gümüşhane'de polis ekiplerinin son 15 günde yaptığı denetimlerde 23 bin 559 kişi ve araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Ayrıca narkotik ve trafik denetimlerinde çok sayıda ceza uygulandı.

Gümüşhane'de polis ekiplerinin son 15 günde gerçekleştirdiği denetimlerde 23 bin 559 kişi ve araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 15 günde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 12 bin 442 şahıs ile 11 bin 117 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanırken, narkotik uygulamalarında sentetik ecza hapı ile 23,13 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 14 sürücü hakkında işlem yapılırken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 438 bin 876 TL idari para cezası uygulandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında suç unsuru içeren 10 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınırken, düzenlenen bilgilendirme faaliyetleriyle 401 vatandaşa eğitim verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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