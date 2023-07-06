Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı
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Sosyal medyada, motosikletiyle Türkiye'ye gelen İngiliz bir kadın turistin "Türkiye sınırını yalnız bir kadın olarak geçmek" notuyla paylaştığı video büyük tartışma yarattı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, gümrük memurunun kadına kahve içmeyi teklif ettiği ve "Benden hoşlandın mı?" diye sorduğu anlar yer alırken, söz konusu videonun ardından gümrük personeli hakkında soruşturma başlatıldı.
Sınır kapısında görevli bir gümrük memurunun, motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz Laura Brend isimli bir kadına yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu. İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.
Motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz turiste gümrük memurunun davranışları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı. İngiliz kadın ise o anları sosyal medyada paylaştı. Memurun, turist kadına üst üste sorular yönelttiği anlar dikkat çekti. O anlar, turist kadının aksiyon kamerasına yansıdı.
Turist kadına, erkek arkadaşının olup olmadığını soran memur, kadına kahve içmeyi teklif etti. Ardından, "Benden hoşlandın mı?" diye soran memurun tavırları sosyal medyada tepki çekti. Kadın turist ise o anları, "Türkiye sınırını yalnız bir kadın olarak geçmek" notuyla paylaştı.
Öte yandan, İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.